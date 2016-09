Sant Pol eixampla el pont de la riera que dóna accés al poble

Sant Pol iniciarà les setmanes vinents, a finals d'aquest mes o principis d'octubre, segons les previsions, una de les obres amb més repercussió en la mobilitat local. La Diputació executarà l'ampliació del pont sobre la riera, el principal accés dels vehicles que entren en el municipi des de la carretera N-II i que també enllaça amb l'autopista C-32. L'administració, com a propietària de la via, assumeix la millora que es concretarà en l'eixamplament dels carrils –ara fan sis metres d'amplada total i passaran a tenir-ne 7– i de les voreres, que arribaran a l'1,5 metres cadascuna per complir amb la normativa d'accessibilitat. El primer tinent d'alcalde de Sant Pol, Ferran Xumetra (PDC), comenta que la importància de l'actuació, ja que permetrà posar fi als problemes de circulació d'un tram molt concorregut, sobretot quan coincidien un cotxe en cada sentit i un d'ells era un vehicle pesant. “Hi ha molts problemes per agafar el revolt d'entrada a la rotonda i perill real de col·lisió”, diu el regidor, que recorda que en aquesta zona hi ha el camp de futbol municipal i l'escola Sant Pau, “amb tot el trànsit d'autocars que això comporta”.

El fet de ser l'accés principal dels cotxes que volen entrar a Sant Pol des de la carretera N-II obligarà els operaris a deixar en funcionament un dels dos carrils del pont mentre durin les obres. “Des de l'Ajuntament s'ha informat a les entitats amb activitat a la zona dels canvis circulatoris que es preveuen i que obligaran als cotxes que baixin de l'autopista cap a l'N-II desviar-se i passar pel pont de Ferro i el parc litoral”, comenta Xumetra, que precisa que els vehicles de gran tonatge provinents de l'autopista no tindran recorregut alternatiu cap a l'N-II. “S'instal·laran les senyalitzacions adequades per facilitar al màxim la circulació de persones i vehicles durant les obres”, insisteix el regidor.

Un altre dels canvis que caldrà assumir durant l'actuació és que l'aparcament de l'Hort de la Sole, en un dels costats del pont, quedarà anul·lat temporalment perquè s'utilitzarà com a espai per deixar-hi el material de l'obra. “Demanem als conductors que quan el pàrquing del camp de futbol estigui ple busquin aparcament a la zona del pavelló per tal de garantir una mobilitat fluïda”, apunta, així mateix, el primer tinent d'alcalde.