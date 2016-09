‘Felip V' torna a Barcelona com a pregoner alternatiu de les Festes de la Mercè

L'elecció de l'escriptor i periodista Javier Pérez Andújar com a pregoner de les Festes de la Mercè de Barcelona per part del govern municipal d'Ada Colau va provocar controvèrsia i un debat intens a les xarxes socials. I ha estat també a l' àgora digital on ha sorgit una iniciativa per “contraprogramar” el discurs oficial. L'encarregat de fer-ho serà ni més ni menys que el rei Felip V... o, més ben dit, la interpretació de la borbònica figura que farà el polifacètic actor vilanoví Toni Albà.

Un grup d'usuaris de la xarxa social Twitter va començar de manera espontània a donar forma a un acte alternatiu al pregó de Pérez Andújar, ja que consideren que aquest “ha insultat en més d'una ocasió el moviment independentista”. Entitats com La Coronela i Memorial 1714 s'han afegit a la iniciativa i les empreses Petrolis Independents , Cervesa Nolla i Cellers Roset han resolt la qüestió del finançament.

Els organitzadors han triar la figura del rei Felip V com a contrapunt al pregoner oficial perquè –ironitzen– només aquest monarca podria fer “un pregó millor que Pérez Andújar”. L'actor Toni Albà ha acceptat el repte d'encarnar el primer representant de l'actual dinastia borbònica espanyola que li va llançar un usuari de les xarxes socials, i ho farà de manera desinteressada.

El pregó alternatiu es farà el 22 de setembre, però de moment no hi ha confirmat lloc ni hora “per evitar un boicot de l'Ajuntament”, apunten els organitzadors. Petrolis Independents anunciarà l'emplaçament i l'hora definitiva de l'acte a través de les xarxes. Les novetats sobre l'acte es poden seguir al compte @MoltesMerces16 a Twitter o cercant amb l'etiqueta #MoltesMercès .

Pregoner polèmic