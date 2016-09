La Confederació del Comerç desapareix colgada de deutes

La Confederació Catalana del Comerç, CCC, desapareix. L'assemblea general de la patronal catalana del comerç va decidir ahir dissoldre's i posar fi a 31 anys d'història en no poder afrontar el gran deute acumulat, de més de quatre milions d'euros i un forat de 2,6 milions, que s'hauria generat, segons l'actual junta, per la mala gestió de l'anterior secretari general de l'entitat, Miquel Àngel Fraile, que va ser destituït el mes de juny passat.

La decisió de dissoldre l'entitat la va comunicar ahir la presidenta de la CCC, Rosa Eritja, que va assegurar que la patronal catalana presentarà concurs de creditors la setmana que ve. La CCC ja havia presentat el 20 de juny un preconcurs de creditors després de transcendir que hi havia un forat econòmic de més de dos milions d'euros. Segons Eritja, el deute més important de l'entitat correspon a les indemnitzacions dels treballadors. De fet, quan va esclatar el cas l'entitat ja va haver de fer fora 11 dels seus 22 treballadors.

La CCC representa 350 gremis i associacions, uns 90.000 petits i mitjans comerços del país, l'entitat més representativa del comerç català.

El dia a dia de la Confederació de Comerç de Catalunya va canviar quan el juny del 2015 Maria Rosa Eritja va ser escollida presidenta de l'entitat en substitució de Pere Llorens, que havia mort. Aleshores, Eritja va decidir fer una auditoria que va obrir la caixa dels trons, ja que van sortir a la llum els deutes de l'entitat i l'enorme quantitat de diners que, segons la CCC, havien guanyat el que va ser secretari general des de 1985, Miquel Àngel Fraile, i la seva esposa, encarregada del departament de formació, Rosa Maria Serrano.

Entre altres irregularitats, la CCC va acusar Fraile i la seva dona de cobrar sobresous i dietes al marge del seu sou durant molts anys. Segons Economia Digital, sembla que, mentre que la CCC va perdre durant el 2015 quasi 700.000 euros, el mateix any Miquel Àngel Fraile i Rosa Maria Serrano van cobrar 115.000 i 133.000 euros bruts respectivament. Fraile, a més, cobrava per ser secretari del Consell de Gremis i dietes. El que la Confederació del Comerç de Catalunya no ha aclarit encara és si pensa portar als tribunals Miquel Àngel Fraile.

