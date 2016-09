Explosió mortal a Premià

Una dona d'entre 50 i 60 anys morta i disset ferits –un dels quals, el seu marit, en estat crític i dos més de gravetat– és el balanç de la forta explosió que ahir a primera hora del matí va afectar de ple dos habitatges de la segona planta del bloc de set pisos ubicat al número 196-198 de la Gran Via de Premià de Mar, cantonada amb el carrer Elisenda de Montcada. El pis on s'hauria produït l'explosió és el 2n 1a, on vivia la parella. L'home en estat crític, amb un 30% de cremades al cos, és a l'hospital de la Vall d'Hebron i les dues persones ferides de gravetat, a la unitat de cures intensives de Can Ruti. Una última persona, un veí del bloc contigu al sinistrat, està ingressada a l'hospital de Mataró amb una afecció respiratòria. L'accident va obligar a desallotjar tant els veïns del bloc sinistrat com els dels dos edificis del costat, els contigus de la Gran Via i del carrer Unió. L'Ajuntament va posar a disposició dels afectats el pavelló municipal, des d'on la Creu Roja va distribuir material i menjar. Fonts dels serveis d'emergències van xifrar en 65 les famílies ateses durant tot el dia, al voltant d'unes 150 persones. Un cop revisats els danys, els bombers van permetre l'accés als veïns del bloc contigu al de l'explosió, però només si el seu habitatge donava al carrer Unió

i, per tant, no havia rebut l'impacte directe de la deflagració. Els equips de bombers van treballar tot el dia en el sanejament de façanes i interiors, i van haver d'apuntalar part del bloc com a mesura de prevenció. Diversos tècnics municipals també van revisar els efectes que l'explosió havia pogut tenir

en l'estructura de l'edifici, construït als anys setanta.

Setze dotacions de bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets. Els primers efectius hi van arribar pocs minuts després de l'explosió, ja que eren

a prop de Premià de Mar amb motiu d'un accident de trànsit. També hi van anar deu unitats del SEM, una unitat de comandament i un helicòpter medicalitzat, així com efectius tant de la policia local com dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per determinar les causes de la deflagració. En aquest sentit, tècnics de Gas Natural es van desplaçar al matí a la Gran Via per comprovar l'estat del servei.

A mitja tarda, el conseller d'Interior, Jordi Jané, es va desplaçar fins a Premià de Mar per avaluar l'abast dels danys i parlar amb els afectats. Acompanyat per l'alcalde, Miquel Buch (PDC), i representants dels serveis d'emergències i del consistori, Jané va especificar que es treballava amb la hipòtesi més probable d'una fuita de gas com a causa de l'explosió, però no ho va voler confirmar. “Estem investigant si l'explosió ha estat accidental o provocada, però el cas està sota secret de sumari”, va afegir.

El conseller també va destacar que la deflagració ha afectat “de manera greu” l'estructura del bloc i que una setantena de veïns, tant de l'edifici sinistrat com d'alguns dels pisos propers més afectats, no podran tornar a casa. Una vintena de les persones que no s'han pogut reallotjar amb familiars o amics aniran a l'alberg del Masnou, que va ser ofert ahir per l'Ajuntament. Premià de Mar ha decretat tres dies de dol.