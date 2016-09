Jané apunta a una explosió de gas “per la potència de la deflagració” com a principal hipòtesi del sinistre de Premià de Mar

El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha avançat aquest dilluns sobre el sinistre a Premià de Mar (Barcelona) que “tot apunta que és una explosió de gas per la potència de la deflagració”. No obstant això, ha volgut remarcar que totes les hipòtesis continuen obertes i que s'està investigant tot.

Així doncs, Jané ha explicat, en declaracions a Els Matins de TV3, que avui es preveu fer la inspecció ocular tècnic-policial de l'edifici del número 198 de la Gran Via de Lluís Companys, que ja ha estat apuntalat, amb policia científica, policia judicial, Bombers de la Generalitat i tècnics de la companyia de gas.

En aquest sentit, ha comentat que després d'una “gravíssima i potent explosió” els Mossos d'Esquadra fan una investigació d'ofici i que el cas està tutelat per un jutjat i sota secret de sumari. Ha reiterat que totes les hipòtesis del que ha passat estan obertes en espera de concloure les diligències policials, com interrogar els veïns i l'autòpsia a la dona morta en la deflagració. També ha detallat que després de l'explosió, el pis on es va produir està “absolutament tot derruït”.

Nit fora de casa