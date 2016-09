Per una Catalunya de convivència i prosperitat

“No em cansaré de demanar al president Puigdemont que trenqui una vegada per totes la situació de bloqueig institucional entre el govern de la Generalitat i el d'Espanya” La tensió promoguda pel separatisme no ens ha reportat cap benefici als catalans ni a les nostres institucions

Fa quatre anys que els partits separatistes van iniciar el seu propòsit d'iniciar un camí cap a una suposada independència, trencant amb l'Estatut de Catalunya i posant en perill les nostres institucions d'autogovern. Durant aquest temps, no han avançat ni un mil·límetre en cap dels seus propòsits. Ben al contrari, en cada una de les cites electorals que hem tingut des de llavors, el separatisme ha anat retrocedint i avui la Generalitat es troba sotmesa al xantatge permanent de l'extrema esquerra més antieuropea i antisistema. La crema de banderes com la de la Unió Europea, promoguda per la CUP i no condemnada per CDC i ERC, és una imatge que ens allunya de les democràcies que funcionen.

Mentrestant, els partits independentistes ens segueixen atabalant amb els seus conceptes inventats i els seus enemics imaginaris un any més. No ens podem permetre continuar així, perquè la tensió promoguda pel separatisme no ens ha reportat cap benefici als catalans ni tampoc a les nostres institucions. Només provoca frustracions entre els qui, de bona fe, confien en les intencions dels dirigents independentistes. I ara correm el risc de trencar la convivència social amb les amenaces contínues dels socis de Puigdemont. Els únics que li donaran la seva confiança el 28 de setembre.

El separatisme no té ni base legal ni suport internacional ni majoria social. Així doncs, no té sentit que la Generalitat continuï segrestada per una minoria secessionista. Per això, des del Partit Popular, treballarem amb totes les nostres energies perquè més d'hora que tard aconseguim la reconciliació entre tots els catalans i la de la nostra societat amb les institucions.

El nostre partit ha acomplert el seu compromís d'afrontar la crisis econòmica i d'impedir la ruptura de la nostra democràcia. Així ho ha valorat també la societat. En les darreres eleccions generals, el Partit Popular va ser l'únic que va augmentar en vots i en escons a Catalunya i som avui a Espanya l'única força que pot aglutinar una majoria parlamentària que consolidi la recuperació i permeti recuperar el benestar perdut durant la crisi econòmica. El pacte firmat pel Partit Popular i altres forces parlamentàries permetria, si el Partit Socialista fos responsable, un govern que estaria compromès amb el creixement econòmic i la creació de més i millors llocs de treball, amb una unió més perfecta en benefici del benestar de les persones, amb un millor finançament autonòmic i una educació amb més oportunitats.

Davant aquesta situació, Catalunya no pot perdre més oportunitats. No em cansaré de demanar al president Puigdemont que trenqui una vegada per totes la situació de bloqueig institucional entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. Són moltes les qüestions que podem posar sobre la taula i sobre les que es pot debatre i negociar, sempre des de la lleialtat institucional i el respecte per la legalitat. El dia que el president de la Generalitat opti pel camí del sentit comú ens tindrà al seu costat reclamant tot allò que considerem just per a Catalunya, des d'un finançament suficient i que ens permeti seguir creixent fins a una millora en la inversió en infraestructures.

En aquest període de sessions que en breu encetarem, el Partit Popular no entrarà en falsos debats entre independentistes com la RUI o la qüestió de confiança. No ens interessa, com creiem que no interessa a la majoria de catalans, que volen un govern que governi i que es preocupi pels seus problemes, no un govern que des del començament de la legislatura només ha portat al Parlament una sola llei que no estigués relacionada amb el procés independentista i les seves derivades. El Partit Popular iniciarem el curs parlamentari amb un objectiu clar: forçar la Generalitat perquè atengui les necessitats econòmiques i socials dels catalans. No volem més ambaixades, volem que es destinin els recursos a polítiques socials, a eliminar els barracons, a pagar les farmàcies i a ajudar les petites i mitjanes empreses i els emprenedors, que són els que creen llocs de treball.

Com deia, no ens interessa la qüestió de confiança, ens interessen els pressupostos de la Generalitat, que estan prorrogats des de fa dos anys. No en vam tenir per al 2016 i ara, dels del 2017, l'únic que els interessa és aconseguir el suport de la CUP, a costa del que sigui. No volem que la llei més important de tot govern es converteixi en moneda de canvi per aconseguir el suport d'un grup radical, que té entre els seus objectius carregar-se el model productiu que tants èxits ha donat a la societat catalana i eliminar la classe mitjana. No és la primera vegada ni serà l'última que li demano a Puigdemont que reflexioni i miri al seu voltant, perquè té altres opcions per pactar uns pressupostos que de veritat responguin a les necessitats dels catalans. Però, malauradament, sembla que el president de la Generalitat ara només té al cap un soci, la CUP, i un únic objectiu, portar endavant un procés independentista que tots saben –ell també, malgrat que pretén enganyar el conjunt de la societat catalana– que no porta enlloc i només servirà per generar frustració.

No obstant això, estem convençuts que Catalunya no està condemnada a viure perpètuament sota el bucle independentista. Els catalans hem estat sempre una societat que ha apostat pel diàleg, perquè ens agraden els matisos. Mai hem estat una terra del tot o res, de radicalismes; són els que governen les institucions catalanes els que han caigut en el descrèdit i han abandonat la política amb majúscules per passar a la política comèdia. Però Catalunya pot tornar a ser un espai obert i fraternal. Pot tornar a ser un exemple de convivència i de concòrdia. Pot tornar a ser un motor econòmic i un referent en innovació per al conjunt d'Espanya i per a la Unió Europea. Així, des del Partit Popular fem una crida per fer possible aquest futur millor per als catalans. Ens comprometem a treballar intensament per aconseguir-ho.