La terra continua tremolant al centre d'Itàlia, impietosa. Després del violent terratrèmol de 6 graus que dimecres a la matinada va arrasar, en només 142 segons, bona part del centre de la península Itàlica –deixant un rastre provisional de 256 morts i 370 ferits–, centenars de rèpliques de diferent intensitat han anat martellejant el territori.

Passaven pocs minuts de dos quarts de tres del migdia d'ahir. Amatrice, la població més devastada –el sisme hi ha provocat almenys 193 víctimes mortals–, estava plena de voluntaris que excavaven entre les runes del que queda del poble. Amb l'esperança de trobar algun supervivent o, si més no, recuperar-ne els cossos.

Uns quants familiars s'havien aplegat davant de l'escola, un dels edificis més danyats. De cop, una altra rèplica; aquesta, de 4,3 graus. Una intensitat suficient per acabar de desestabilitzar l'edifici del col·legi. Tremolors, la por de reviure l'horror passat i un núvol de pols grisa que ho cobreix tot.

La rèplica d'ahir al migdia va acabar de donar el cop de gràcia a l'arrasat Amatrice. Les cases més tocades van acabar d'ensorrar-se i les carreteres van tornar-se a omplir de runa, que hi barrava el pas. A Amatrice és tot un tornar a començar continu, des de la matinada del terratrèmol que va fer parar el rellotge del campanar a dos quarts i sis minuts de quatre.

Les imatges d'Amatrice anorreada i les súpliques d'ajuda dels habitants de la zona, que van considerar que els serveis d'emergència van tardar a arribar –en alguns casos van haver d'esperar més de quatre hores perquè hi arribés algú–, han provocat una onada de solidaritat. Una onada massa gran, pel cap de la Protecció Civil, Fabrizio Curcio. “Comprenc les ganes d'ajudar, però a Amatrice hi ha massa gent; cal calma”, va dir ahir a mitja tarda. Es volen evitar víctimes entre els voluntaris, que es mouen com poden entre el caos de les runes.

La rèplica d'ahir al migdia va obligar a evacuar el pavelló esportiu que servia de camp base per a les persones que han perdut la casa i on es guardava el material de primers auxilis, l'aigua i el menjar. També va ser evacuat l'hospital, on a la part que no s'havia esfondrat encara hi havia 15 pacients, tots ancians de la zona. A Amatrice no ha quedat cap edifici que es pugui considerar segur.

El poble d'Amatrice, com la majoria de poblacions del centre d'Itàlia –una de les zones amb més activitat sísmica del món–, no estava, evidentment, preparat per suportar un terratrèmol. La majoria dels pobles de la zona tenen cases antigues, algunes medievals, que ja havien suportat diversos sismes. Però els edificis recents també s'han ensorrat. L'escola havia estat reconstruïda el 2012, amb mig milió d'euros, per fer-la “segura sísmicament”. Ara s'ha obert una investigació. El que mata, en un terratrèmol, són els edificis que no aguanten les sacsejades. I a Itàlia, segons un informe de la Protecció Civil del 2008, només un 14% dels habitatges de les zones d'alt risc sísmic –és a dir, zones que se sap que inevitablement seran colpides per terratrèmols, on viuen dos terços de la població del país– respecten les normes antisísmiques.

Aquell any, el Parlament va aprovar una llei que obliga que els edificis nous segueixin les normes antisísmiques, però en molts casos no es compleix. El sisme de dimecres, per exemple, ha causat danys als edificis de L'Aquila (a 60 km de l'epicentre) construïts després del terratrèmol del 2009 que va arrasar la ciutat. A més, no existeix cap pla antisísmic per transformar en segurs els edificis anteriors al 2008.

Els desastres causats per terratrèmols són massa habituals a Itàlia. I molts es pregunten com pot ser que un país d'altíssim risc sísmic no adeqüi els edificis per fer-los més segurs. Sens dubte, el motiu principal és l'econòmic.

Però, segons la Protecció Civil, els últims quaranta anys els danys econòmics causats per terratrèmols han superat els 80.000 milions d'euros. Sense comptar el que costarà la reconstrucció després del darrer sisme. Potser la prevenció hauria costat menys?