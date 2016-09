Detenen a Mataró un home que amenaçava amb repetir una massacre com la d'Orlando a Barcelona

La Policía Nacional espanyola (CNP) ha detingut a un home de 36 anys a Mataró (Maresme) que amenaçava amb perpetrar una massacre entre el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) a Barcelona com la d'Orlando. Els agents li han confiscat una pistola de fogueig de 9mm de calibre amb la qual apareixia en alguns vídeos.

El detingut havia publicat diversos missatges i més d'una trentena de vídeos intimidatoris a les xarxes socials adreçats al col·lectiu LGTB. “Malalts”, “sidosos”, “drogoaddictes” o “aberracions de la naturalesa a exterminar” eren alguns dels qualificatius que del detingut utilitzava en els seus comentaris.

En dos dels vídeos l'home apareixia amb una arma de foc, que a les imatges no s'aprecia si és simulada o no. En un d'ells, cantava una cançó on incitava a disparar al cap de les persones homosexuals i a tractar-les “pitjor que als animals”. Mentre ho feia, simulava carregar l'arma diverses vegades.

En un altre vídeo feia al·lusió al Circuit Festival –un dels principals esdeveniments a nivell mundial del col·lectiu LGTB i que se celebra la primera quinzena d'agost a Barcelona– i insinuava que volia portar a terme una matança com la que va tenir lloc el passat juny a la discoteca Pulse d'Orlando (Florida). “Tretze dies per preparar-me”, deia.

Diversos ciutadans van comunicar els fets a través de els xarxes socials a la Policía Nacional i el col·lectiu LGTB de Madrid va interposar una denúncia.

El detingut és investigat com a presumpte responsable d'un delicte d'odi, pel qual podria ser condemnat a una pena d'entre un i quatre anys de presó. A més, s'enfronta a una sanció d'entre 601 i 30.000 euros per infringir l'article 36 de la Llei de Seguretat Ciutadana, per haver exhibit l'arma de forma intimidatòria a les xarxes socials.

A banda d'aquests fets, l'individu té antecedents per maltractaments i lesions. Sobre ell pesa una ordre de recerca per part d'un jutjat de Barcelona. A més, té en vigor una privació al dret de tinença d'armes, tot i que va poder accedir a la pistola intervinguda perquè es tractava d'una arma simulada.