Conclou el desallotjament dels dos hotels de Lloret tancats per l'Ajuntament

Els desallotjament dels dos hotels de Lloret de Mar (Selva), Marina Sand i Savoy, que havien de tancar aquest matí per ordre municipal s'ha completat aquest divendres al migdia. Dins els edificis ja només hi queden els treballadors, que tenen tot el dia d'avui per buidar i netejar les instal·lacions, ja que aquest dissabte els venç el contracte.

En les últimes 24 hores l'operador turístic World2Meet ha hagut de reallojar uns 700 clients dels dos establiments en altres hotels de la població o de localitats properes per complir amb el decret d'Alcaldia. El gran gruix d'hostes ja va marxar dijous cap altres establiments de Lloret i també de Blanes, Platja d'Aro, Tossa de Mar i Malgrat de Mar. Aquest matí, però, encara quedaven persones a l'hotel. Molts havien passat tot el dia d'excursió i no havien tingut coneixement de la situació fins la nit, en tornar a l'hotel.

El termini donat per l'ajuntament acabava inicialment a les nou del matí, tot i que s'han donat dues hores més de marge a l'agència receptora per poder reallotjar tothom. La policia s'ha personat en dues ocasions al llarg del matí per certificar que els hotels quedaven buits, cosa que ha passat finalment a dos quarts d'onze del matí. En el cas del Savoy, els operaris han col·locat unes planxes de metall per barrar totalment l'accés.

Els treballadors podran continuar al llarg del dia d'avui als edificis per netejar-los, treure'n els aliments que es puguin fer malbé i per deixar-ho tot tancat i barrat, tal com exigeix el consistori, que els ha suspès la llicència.

Final de temporada i dubtes sobre la vinent