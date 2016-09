Multat per haver demanat documents en català

Els valencianoparlants són cada vegada més conscients dels seus drets lingüístics i és per això que cada any són més les denúncies públiques contra la seua conculcació. L'última que es coneix és la que va interposar un notari d'Elx (Baix Vinalopó). Lluís Olagüe va denunciar el mes d'agost passat que havia estat sancionat per “desobediència”, amb una multa de 21.000 euros, per haver-se negat a facilitar un escorcoll al seu despatx. Segons la documentació del lletrat i la seua versió, la negativa va obeir al fet que el Col·legi de Notaris de València no havia tramitat la sol·licitud de l'escorcoll en valencià, tal com Olagüe havia demanat. Finalment, l'escorcoll –arran de la queixa d'uns particulars– es va fer perquè, tal com explica el notari, “la persona que va vindre a realitzar l'escorcoll va atendre i entendre els meus drets lingüístics”. Això no obstant, el col·legi no va retirar la demanda i li va imposar una multa a la qual ha de fer front per haver exigit la documentació en la llengua pròpia.

Aquesta és una circumstància que encara continua produint-se. “El col·legi sempre s'ha negat a enviar-me les comunicacions en valencià i he fet més d'un centenar de reclamacions. I continua fent-ne després d'aquesta denuncia”, explica el notari. Per què? “Ho tinc claríssim. La directiva té fòbia al valencià; si no, com s'explica que fa dos mesos eliminaren l'oficina que hi havia d'ajuda al foment i de traducció? Consideren que és una llengua indigna per a certes qüestions, com ara la justícia”, expressa Olagüe, que també ha traslladat el seu cas al Síndic de Greuges.

El notari ha presentat un recurs contra la decisió al Tribunal Constitucional, ja que, pel que fa a les instàncies anteriors, la direcció general del col·legi i el jutjat contenciós administratiu d'Elx van negar-li que patís “indefensió” en dictaminar que Olagüe no va ser víctima de cap vulneració dels drets lingüístics, ja que té plena competència en castellà per entendre les notificacions. Això no obstant, Olagüe no confia en el pronunciament favorable de l'alt tribunal, ja que, malgrat el reconeixement de la Constitució de les llengües pròpies, “el mateix tribunal no protegeix ni defensa els drets lingüístics”. “Aquesta és una història terrible d'un sistema que no funciona perquè no volen”, lamenta, alhora que critica l'escassa funcionalitat i l'escàs interès per aplicar la llei d'ús i ensenyament. “És obligació dels governs que es complisca la legislació que garanteix i protegeix els drets dels valencianoparlants”, recorda Olagüe, que ha rebut el suport d'entitats com ara ACPV.