Puigdemont també hauria fet un 9-N com Mas

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha afirmat avui que si es trobés en una situació semblant a la que es va trobar Artur Mas el 9-N ell hauria actuat de la mateixa manera que l'expresident. Puigdemont ha declarat que “si el Govern hagués de prendre les decisions en una situació anàloga serien les mateixes; faríem exactament el mateix i assumiríem la responsabilitat davant d'aquells que consideren que un estat de dret no es reforça a través de la participació, sinó a partir de la judicialització”.

El president Puigdemont ha fet aquestes declaracions després de rebre conjuntament amb el vicepresident del govern Oriol Junqueras l'exconseller Francesc Homs. els dos governants li han volgut traslladar que “no estarà sol” en la declaració que dilluns ha de fer en relació al 9-N al Tribunal Suprem.

Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos que han presentat les defenses de l'expresident de la Generalitat Artur Mas; de l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i de l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, contra la interlocutòria de tancament de la instrucció del cas del 9-N. D'aquesta manera, el tribunal rebutja l'arxivament del cas, tal com havien demanat les defenses dels tres investigats en aquests recursos, i confirma “íntegrament” la resolució del jutge instructor. En aquesta resolució, el jutge va tancar la instrucció de la causa pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014 i va concloure que s'havia de seguir l'acusació contra Mas, Ortega i Rigau pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa.

El TSJC no ha fet cas dels arguments de les defenses,que mantenien que la jornada de participació no va ser instada per l'administració pública, sinó que es va realitzar per la implicació de grups de voluntaris; una votació que, d'altra banda, no tenia conseqüències jurídiques de cap mena.

A partir d'ara s'obre un termini perquè tant la fiscalia com la resta d'acusacions presentin un escrit de qualificació.