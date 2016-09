El veí lladre i assassí

Quan va ser arrestatva mentir dient que tenia pressa perquè la seva dona estava a punt de parir

El pres fugit de la justícia que la policia va detenir la setmana passada a Ripoll havia matat un veí de Santa Coloma de Gramenet durant un assalt a casa seva. Es tracta de Juan Francisco Valenzuela Castro, de 36 anys, que ja fa 14 anys que és a la presó per aquests fets. El crim va tenir lloc en una data no determinada entre el 29 i el 31 de març del 2002 a quarts d'onze de la nit. El detingut, juntament amb un còmplice, es va desplaçar al bloc de pisos de la víctima, José Bermúdez Mérida, de 55 anys, situat al carrer del Doctor Pagès número 95 de Santa Coloma de Gramenet. El pla era cometre el robatori aprofitant que l'home estava fora de casa veient un partit del Barça en un bar. Sabien de la rutina de la víctima perquè Francisco Valenzuela també vivia en el mateix bloc. De fet, abans de perpetrar l'assalt, tant ell com el seu còmplice van passar pel pis a agafar els estris necessaris per cometre el robatori: una corda, dos guants i dos barrets. Amb aquests objectes, els dos delinqüents es van dirigir al terrat de la finca. Un d'ells es va despenjar per la corda fins arribar a la cuina. Un cop dins l'immoble, es va dirigir a l'entrada i va obrir la porta a l'altre lladre. D'aquesta manera van accedir al pis sense forçar cap porta ni finestra.

Els dos delinqüents van començar a registrar el domicili a la recerca de diners. Però de cop van sentir soroll al replà i, posteriorment, com s'obria la porta del pis. Era Bermúdez Mérida, que tornava de veure el partit. L'home va anar directament al lavabo, on va ser abordat pels assaltants. Mentre un el va immobilitzar, l'altre li va començar a clavar punyalades al coll i al pit. Un cop abatut, els lladres van continuar amb el seu propòsit de sostreure a la víctima tot allò que tingués de valor. Però finalment tan sols es van poder endur de botí uns 50 euros. Els delinqüents van fugir del lloc dels fets i es van gastar tots els diners sostrets en un local lúdic.

L'empresa on treballava va donar l'avís que Bermúdez Mérida no s'havia presentat a la feina. Els veïns, estranyats, van anar a trucar a la porta del l'home, però tampoc va contestar, ni tan sols a les trucades de telèfon. Va ser llavors quan van decidir trucar a la policia local. Quan els agents van entrar, es van trobar el cos de Bermúdez Mérida estirat al terra, enmig del passadís, i sobre un gran bassal de sang.

Tres mesos després del crim, la investigació va portar la policia a detenir Juan Francisco Valenzuela Castro i el seu còmplice, el juny de 2002. Dos anys després, el març del 2004, es va celebrar el judici a l'Audiència de Barcelona, que els va condemnar a 14 anys i mig de presó –dos pel delicte de robatori i dotze i mig per l'homicidi–. Posteriorment, el juny del 2005, el Tribunal Suprem no tan sols va confirmar la sentència, sinó que a més la va incrementar a un total de 15 anys de presó.

Aquest 2016 Francisco Valenzuela estava a punt de complir la seva condemna i gaudia d'algun permís. De fet, va aprofitar un d'aquests permisos per fugir i no tornar a la garjola. És per això que l'Audiència de Barcelona va dictar un ordre de crida i cerca contra ell el 20 de maig.

Dilluns passat es va acabar la seva aventura. Els Mossos d'Esquadra el van detenir després d'una persecució per haver saltat un control policial. Segons la versió policial, quan van aconseguir aturar-lo, Francisco Valenzuela va intentar enganyar els agents assegurant que tenia pressa perquè anava a buscar la seva dona, que estava a punt de parir. Els policies van acabar descobrint l'engany i, a més, van poder comprovar que li constava una ordre de detenció per assassinat. A més, el cotxe que conduïa constava com a robat i hi duia dos gossos, que van ser traslladats a la gossera de Ripoll.